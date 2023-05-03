"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Sivas'ta gol sesi çıkmadı

03 Mayıs 2023, Çarşamba 22:30
Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Kupası yarı final ilk maçı 0-0 sona erdi.

2. dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un pasıyla altıpasın çaprazında topla buluşan Caicedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Peres'in orta pas karışımı sert vuruşunda, top uzak direkte az farkla dışarıya çıktı.

8. dakikada Emre Mor'un ceza yayının gerisinden ara pasıyla sağ çaprazda defansın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım ayaklarıyla meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Sivasspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Rossi'nin soldan ceza alanına ortasında arka direkte müsait durumdaki İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım gole izin vermedi.

18. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ortasına arka direkte Erdoğan Yeşilyurt dokunamayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada Goutas'ın kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla defansın arkasına sarkan Caicedo'yu fark eden kaleci İrfan Can Eğribayat, kalesini zamanında terke ederek topu taca gönderdi.

41. dakikada Saiz'in pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında arka direkte iyi yükselen Caicedo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının gerisinden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleciden seken topu defans uzaklaştırdı.

61. dakikada Osayi-Samuel ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada Batshuayi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.

67. dakikada topla birlikte ilerleyen Arda Güler'in ceza yayının hafif sağından vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

88. dakikada Crespo'nun altıpasın sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90+3. dakikada sarı-lacivertli ekip tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Joshua King'den önce kaleci Muammer Yıldırım topa müdahale ederek tehlikeyi savuşturdu.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz berabere sona erdi.

AA

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Din ortak değerimizdir kimse tekeline alamaz

    Rusya: Ukrayna, Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu - Ukrayna: Bilgimiz yok

    'Ukrayna'nın sınırlarının ötesinde saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmiyoruz'

    'Kıymanın kilosu Haziran ayında 480 lirayı bulacak'

    İletişim Başkanlığında neler dönüyor?

    Filistin: Son yılların en büyük siber saldırıları düzenlendi

    ‘Korsan Köy’ dronla görüntülendi

    “Yeşil Nobel”de bir ilk

    Depremlerden etkilenen tarihî mekânlar restore edildi

    Sağlık sistemleri Kovid-19 öncesine dönüyor

    Ülkeyi krizden çıkaracak ekipler hazır

    Cumhur seçmeni bile değişimden yana

    Afyon Yeni Asya, Millet İttifakı adaylarını ziyaret etti

    Adaletin Ekrem’i, Selahattin’i olmaz

    PKK’lıysam tutuklayın

    Af yetkisini yine böyle kullandı

    'Rusya’nın bugün Herson’a saldırılarında 21 kişi öldü'

    İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

    Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem gözlemlendi

    Sivas'ta gol sesi çıkmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Korsan Köy’ dronla görüntülendi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Helalleşmeye toplumun ihtiyacı var”
    Genel

    İletişim Başkanlığında neler dönüyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siz ak kaşık mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Telaşın sonucu: Akıl ve ahlâk tutulması
    Abdurrahman AYDIN

    Bediüzzaman’ın siyasî tercihi neydi ve bunu nasıl ifade etti?
    Faruk ÇAKIR

    Adalet olsun, işler düzelir
    Cevher İLHAN

    “Teröre destek” iftirası
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman ve talebeleri Ulu Camii’de
    Mikail YAPRAK

    Uzatmayalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.