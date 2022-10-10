Sivasspor, Başakşehir deplasmanında rahatladı

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

3. dakikada Mounir'in ceza sahası önünde sol çaprazdan sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'dan döndü.

9. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Muhammed uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

12. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Biglia'nın yerden şutunda kaleci Ali Şaşal yatarak topun sahibi oldu.

34. dakikada Mounir'in ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan vuruşunda ise araya giren savunma topu kornere gönderdi.

45. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Derinlemesine gönderilen pasa hareketlenerek ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşunda top kaleci Muhammed'den döndü. Boşta kalan topu kapmak için hareketlenen Njie, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Dia Saba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Sivasspor, devre arasına üstün girdi.

58. dakikada Biglia'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Sivas temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Gradel, soldan meşin yuvarlağı rakip ceza sahası yakınına kadar taşıdı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Yatabare, bekletmeden meşin yuvarlağı sağındaki Dia Saba'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İsrailli futbolcu şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

90+6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarısı düşük tempoda ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakayı konuk takım 2-0 kazandı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, kırmızı-beyazlılar da ilk galibiyetini aldı.

Çalımbay: Bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçta iyi bir performans gösterdiklerini aktaran Çalımbay, "Bizim açımızdan gerçekten iyi bir maç oldu. Belki de oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesi. Çok iyi organize olduk. Bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık." dedi.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğuna dikkati çeken tecrübeli teknik direktör, "Başakşehir, mükemmel bir kadroya sahip, hem Avrupa'da hem de ligde çok başarılı bir takım. Ona göre de dikkatle her türlü tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız söylediklerimizin hepsini de güzel şekilde yerine getirdi. İyi bir galibiyet aldık. Bundan önce talihsiz hem mağlubiyetler hem de beraberlikler almıştık. Bunu telafi ettik ama sadece bir maç kazandık. Artık bundan sonra daha iyi olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu maçı kazanmak bizim açımızdan çok çok önemliydi. Bir şeyi kırdık. Bütün amacımız hem Avrupa'da hem de ligde gidebildiğimiz yere kadar gitmek." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, takımın önemli oyuncularından Max Gradel'in müsabakaya yedekler arasında başlamasıyla ilgili, "Gradel hemen hemen her maçımızda oynadı. Dinlenmesi gerekiyordu. Bugün mecbur kalmasaydım yine oyuna almayacaktım. Oynayacağımız çok maç var. Onda bir bıkkınlık veya yorgunluk olabilir diye dinlendirdim. Tam zamanında da oyuna aldık." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Çalımbay, taraftarların takıma sahip çıkması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Anadolu'da üst üste üç sene Avrupa'ya giden bir takım yok. Bu takım çok iyi şeyleri hak ediyor ama her sene de çok iyi oluyor diye bir şey yok. Bundan önceki seneler de aynıydık. Geçen sezon en erken biz başladık, en geç biz bitirdik. Bu takım çok başarılı. Bizden 9 oyuncu gitti. Bir takım her zaman iyi olmayabilir. Özellikle Sivas'taki taraftarları oyuncuların yuhalaması bence çok büyük yanlış. Sekizinci dakikadan itibaren oyuncuların yuhalanması doğru bir şey değil. Çok güzel şeyler yapmış bir takıma ne olursa olsun sahip çıkılması gerekiyor. Üç bin kişiye oynamak Sivasspor'a yakışmıyor. Buradaki seyirci gerçekten maçın başında sonuna kadar çok büyük bir destek verdiler. Sonra da oyuncularla beraber sevinci yaşadılar. Böyle olması gerekiyor. Biz ulusal basından uzağız. Orada olanları kimse görmüyor, duymuyor, etmiyor. Ne sıkıntılar yaşayarak bu maçları oynadığını kimse bilmiyor. İki günde bir, üç günde bir maç oynuyoruz. Bir de Sivasspor'un bütçesi, alacağı oyuncular belli. Hiçbir zaman biz kendi istediğimiz oyuncuyu alamayız. Sadece parasının yettiği oyuncuyu alırız. O bütçeye rağmen biz çok güzel şeyler yaptık. Bana göre taraftar kötü günde takımına sahip çıkar. Onların da bunu yaparak takımlarına sahip çıkması gerekiyor."

Sakatlanarak oyundan çıkan Fredrik Ulvestad'ın burnunda kırık olabileceğini belirten Rıza Çalımbay, "Hastaneye kaldırdılar. Serdar Gürler özür dilemek için yanımıza geldi. Kazara burnuna dizi gelmiş. Bundan dolayı sıkıntılı. Kırık olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

Belözoğlu: İki haftadır olduğu gibi yine hantal oynadık, oyunu hızlandıramadık

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son 2 haftadaki hantal oyuna devam ettiklerini aktaran Belözoğlu, "Kazanmak istediğimiz, bu yönde de planladığımız bir maçtı. Son iki haftadaki oyunun sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi." diye konuştu.

Sivasspor'un yakaladığı az pozisyonu gole çevirdiğini dile getiren genç teknik adam, "Bugün bize hem mesafe hem alan veren bir rakibe karşı çok rahat pozisyon üretebileceğimiz bir maçtı. İki haftadır olduğu gibi yine hantal oynadık, oyunu hızlandıramadık. daha fazla pozisyon üretebilirdik. Rakip çok fazla gelmeyi tercih etmedi. Geldiği pozisyonları da değerlendirdiler. Sivasspor'u ilk galibiyetlerini aldıkları için tebrik ediyorum. Biz de bu sene ilk mağlubiyetimizi aldık. Yolumuza devam etmeye çalışacağız. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren, kazanmaktan keyif alan oyuncular olduğuna gayret edeceğiz. Kaybetmeyi çok doğal gören oyuncularla değil." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, teknik adam olarak kendisinin de hata yaptığını anlatarak, "Bizim hatalarımız var. Tercihlerimizde de bazı hatalar yaptık ama elimizden geldiğince pozisyonumuzu ligde ve Avrupa'da koruyup yolumuza devam etmek adına yine çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü, kapalı savunmaları açmada sorun yaşadıkları yönündeki yorum üzerine, şöyle konuştu:

"Bunun üzerine çalışıyoruz. Gösterdiğimiz opsiyonlar da var. Bu opsiyonlara sadık kalınlığında da pozisyonlar üretiyoruz. Ancak ne yazık ki bazen çok duygusal oynamaya çalışan futbolcular da oluyor. Bunu doğal da karşılamak lazım. Futbolcu bazen kendi ağırlığını oyuna koymak ister. Aslında herkes pozisyonlarına sadık kalsa rahatlıkla pozisyonlar üretebilecek ortamları son 2-3 maçta yakaladık. Ancak bazen kendi duygularıyla oynamak istiyorlar. Uzun süredir kazanan, bu öz güvenle oynamaya çalışan bir oyuncu grubu olduğu için bizim de motive etme ve oyuna sadık kalmaları konusunda zorlandığımız anlar oldu. Bir iki haftadır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Toparlayacağımızı ümit ediyorum. Kazanmayı istemek ve arzu etmek de çok değerli ve önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde çok istediğimizi düşünmüyorum"