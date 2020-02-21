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22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sivasspor'dan kritik bir 3 puan

21 Şubat 2020, Cuma 22:00
Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Sivasspor bu sonuçla maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

Ev sahibi Sivasspor 9. dakikada öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top auta gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, Caulker'in Hakan Arslan'a faul yaptığı gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan Yasin Öztekin ile paslaşarak kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Marafona'da kaldı.

36. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza alanına ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda top direğin yanından farklı şekilde auta çıktı.

38. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı civarından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

48. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Cisse'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernandes, ceza alanı sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Bakasetas'ın pasında ceza alanında topu kontrol eden Cisse'nin etkili vuruşunda Samassa gole yine izin vermedi.

60. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. 

65. dakikada Yatabare'nin pasında hızla mesafe kat ederek sol çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Marafona, topu tokatladı. Kale alanında boşta kalan meşin yuvarlağı, Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

75. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

83. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Welinton'un ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktandan vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çıkardı.

88. dakikada Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Takımımla gurur duyuyorum

Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. 

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı takımını tebrik etti. 

Maçta hiç mücadeleden kopmadıklarını belirten Çalımbay, "Çok iyi mücadele ettik. Kazanmamız gereken bir maçtı, onu başardık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi. 

Ligin ikinci yarısı başladıktan sonra geçen sürede 10 maç oynadıklarını anımsatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu maçların saatleri ve günleri bizleri zor duruma düşürecek durumdaydı. Bunları ne kadar söylesek de değiştirecek durumumuz olmadı, takım çok yıprandı. Şu anda bile herkes çok yorgun bu süreçten dolayı. Herkes inanılmaz mücadele etti. Bundan sonra haftada bir maç oynayacağız, artık dinlenme ve antrenman yapma fırsatı bulacağız. Biz bir aydır antrenman yapmadık. Sakat oyuncularımız da geldiği zaman alternatifli çok iyi kadro olacağız. Bütün amacımız ilk yarıda yakaladığımız seriyi yakalamak. Ligde kalan bütün maçlar zor geçecek. Her maç final havasında geçecek, biz hazırız. Zoru başarıp ligi iyi bir şekilde bitirmek için elimizden gelen yapacağız."

"Pozisyonun net penaltı olduğu söylendi" 

Karşılaşmada kazandıkları ve gole çevirdikleri penaltıya ilişkin bir soru üzerine ise Çalımbay, "Hakkımızsa verilsin ama hakkımız değilse de verilmesin. Pozisyonun net penaltı olduğu söylendi, onu da iyi bir şekilde kullandık." ifadelerini kullandı. 

Mert Hakan Yandaş'ın penaltı vuruşunu gole çevirdikten sonraki gol sevincine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Mert Hakan Yandaş'ın penaltı sonrası yaptığı şey Aytemiz Alanyaspor'a değildi. O sadece Mert Hakan Yandaş'ın sevinci. O sevinci tribünlere yaptı. Biz her zaman Aytemiz Alanyaspor ile dostça, kardeşçe maçlarımızı oynamışızdır. Aynı şekilde de devam edecektir. Haftalardır alamadığımız galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz. Önemli olan bundan sonra kalan maçlarımız." şeklinde konuştu. 

Alanyaspor Teknik Direktörü Bulut: Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, sezon sonuna kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmayacaklarını söyledi. 

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi konsantrasyon sağlayarak başlayamadıklarını, ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti. 

Baskılı oynamak istediklerini vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda oynanan futboldan memnunum. Yeterince gol pozisyonuna da girdik, maalesef bugün şanslı olan taraf Sivas'tı. Penaltıdan kazandıkları bir maç, ikinci yarıda bir iki pozisyonları daha oldu." diye konuştu. 

Gol bulmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını aktaran Bulut, "Herkes Aytemiz Alanyaspor bu yarıştan gitti, düştü diye düşünebilir. Emin olun bu sezon sonuna kadar Alanyaspor bu yarıştan uzaklaşmayacak. Önümüzde 11 maç daha var, bu 11 maçta futbolcularım ikinci yarı oynadığı futbolu ortaya koymaya çalışacak. Sezon sonunda hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

"Bu yarışın her zaman içinde olacağız." diyen Bulut, "Kupada zaten yarı finaldeyiz, oynayacağımız Antalyaspor karşılaşması olacak, orada da hedefimiz final oynamak." ifadesini kullandı.

AA

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