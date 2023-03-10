Sivasspor, Fiorentina deplasmanında yenildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Şans rakip takımdan yana oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Fiorentina'ya 1-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, bugün iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Gerçekten mükemmel taraftarlara da sahipler. Onların desteğiyle baskı kurmaya çalıştılar. Biz bugün iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Ortada bir maçtı. Onlar da kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Bizim şanssızlığımızdan bir gol yedik. Tabii bu maçın ilk yarısıydı. İkinci yarısı Sivas'ta oynanacak." dedi.

Gözlerini Sivas'ta oynayacakları rövanş maçına çevirdiklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Artık rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Neler yapabileceklerini, iyi oyuncularını, hepsini çok iyi biliyoruz. Tabii ki Sivas'ta bambaşka bir maç olacak. Bizim taraftarımızı da dört gözle bekliyoruz. Onların katkısıyla biz bu turdan iyi şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz. Kendi sahamızda mutlaka iyi bir netice alacağız. Ona ben yürekten inanıyorum. Hem oyuncularıma hem de taraftarlarımıza güveniyorum. Çok güzel bir maç olacak. İnşallah kazanan biz olacağız." diye konuştu.

İlk yarıda ev sahibi takımın ciddi pozisyonlar bulduğu aktarılan Çalımbay, "Tabii ki rakibi tanımadığımız için mutlaka bir çekingenlik olabiliyor. Ancak biz hiç ezilmedik. Hiçbir zaman oyundan da kopmadık. Gayet ortadan geçen bir maç oldu. Yani biz onlara öyle net pozisyon vermedik. Sadece ilk yarıda bir tane pozisyon oldu. O da ofsayt taktiğinde defansımızın yaptığı yanlıştan kaynaklandı. Baktığınız zaman iki takımın da birbirine net bir üstünlüğü yoktu. Ortada bir maçtı. Şans rakip takımdan yana oldu." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Sivas'taki maçta oyunlarını yukarı taşımaları gerektiğini dile getirerek, "Bunu telafi etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizim ilk yarıda oynadığımız oyunun, ikinci yarıda oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkacağız. Eğer maçı kazanmak istiyorsak çıkmamız da gerekiyor. Onu da Sivas'ta gerçekleştireceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarı

10. dakikada gelişen Fiorentina atağında Gonzales'in derinlemesine ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Vural Şaşal, topu zorlanmadan kurtardı.

15. dakikada ev sahibi takım, Demir Grup Sivasspor kalesinde bir tehlike daha oluşturdu. Gonzales'in soldan ortasına Castrovilli topuk vuruşu yaparken, kaleci Ali Şaşal Vural'ın parmaklarıyla dokunduğu top direkten döndü.

16. dakikada ev sahibi ekipte Ikone'nin sağ kanattan derinlemesine gönderdiği ara pasta topla buluşan Bonaventura, aşırtma vuruş denerken, kaleci Ali Vural Şaşal güçlükle müdahalede bulundu ama buna rağmen kaleye giden meşin yuvarlağı Uğur Çiftçi dışarı göndererek tehlikeyi savuşturdu.

34. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Savunmadan uzun gönderilen pasta Fiorentina ceza sahasında topla buluşan Caicedo, meşin yuvarlağı kontrol edip vuruşunu yaptı ancak kaleci Terracciano gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

63. dakikada Demir Grup Sivasspor gole çok yaklaştı. Erdoğan Yeşilyurt'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Goutas'ın kafa vuruşu sonrası top üst direkten oyun alanına geri döndü.

69. dakikada Fiorentina öne geçti. Kullanılan köşe atışında kaleci Ali Vural Şaşal topu elinden kaçırınca, Jovic meşin yuvarlağı altıpasa doğru doldurdu. Topla son buluşan Barak'ın düzelterek yaptığı vuruşta, Sivasspor savunmasına da çarpan top ağlara gitti: 1-0.

88. dakikada Sivasspor'da Njie'nin ceza sahasının solundan çektiği şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fiorentina müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.