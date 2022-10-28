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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Sivasspor gruptan çıkmayı garantiledi

28 Ekim 2022, Cuma
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Romanya ekibi CFR Cluj'u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, gruptan bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta, TSİ 22.00'de oynanan 9 maçla tamamlandı.

G Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 22. ve 73. dakikalarda Mustapha Yatabare ve 64. dakikada Max Gradel'in ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.

Bu sonuçla 10 puanla lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi. Türk temsilcisi, son haftada konuk olacağı Slavia Prag karşılaşmasından yenilgiyle ayrılmaması halinde grubunu lider olarak tamamlayacak ve doğrudan son 16 turuna yükselecek.

TSİ 22.00'de oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Hearts (İskoçya)-RFS (Letonya): 2-1

West Ham United (İngiltere)-Silkeborg (Danimarka): 1-0

Dnipro (Ukrayna)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Molde (Norveç)-Djurgarden (İsveç): 2-3

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Gent (Belçika): 1-1

Ballkani (Kosova)-Slavia Prag (Çekya): 0-1

Demir Grup Sivasspor-CFR Cluj (Romanya): 3-0

Basel (İsviçre)-Zalgiris (Litvanya): 2-2

Slovan Bratislava (Slovakya)-Pyunik (Ermenistan): 2-1

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: Takımımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum 

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun beşinci haftasında konuk ettiği Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Slavia Prag deplasmanından da istedikleri sonucu alıp başka bir maç daha oynamadan son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Öncelikle takımımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Taraftarımız bugün biraz daha coşkuluydu. Buradan bunu gördük ki takım başarılı olduğu zaman maalesef taraftar maçlara ilgi duyuyor. O yüzden hep başarılı olmak zorundayız. Bugün başardık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Sivasspor'un Avrupa'da yoluna devam edeceğini kaydeden Otyakmaz, "Tüm Sivasspor taraftarına hayırlı olsun. Slavia Prag maçından puan aldığımız takdirde ilk 16'yı garantilemiş oluyoruz. Aksi takdirde bir maçımız daha olacak. Öyle sıkıntılı bir periyoda girmemek için de Prag'dan arzu ettiğimiz sonucu alıp ilk 16'yı şimdiden garantilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yarı 

Maçta ilk etkili atak, 3. dakikada konuk ekipten geldi. Sağ kanatta topla buluşan Janga'nın yerden sert bir şekilde içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, altıpas üzerindeki Roger'in önünden geçerek taca çıktı.

5. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Dia Saba'nın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

16. dakikada Sivasspor, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası sağ çaprazında N'Jie, Dia Saba'yı gördü. Saba'nın şık pasıyla hareketlenen Yatabare'nin vuruşunda, kaleci son anda topu çeldi.

22. dakikada Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Dia Saba'nın ortasında Hakan Arslan kafayla topu aşırttı. Altıpasa doğru hareketlenen Yatabare, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada sol kanattan çizgiye inen Roger, meşin yuvarlağı ön direğe doğru çevirdi. Janga'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

36. dakikada Camora'nın sol çaprazdan ortasında penaltı noktası civarından Janga'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

İkinci yarı

49. dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına ilerleyen N'Jie'nin ortasında meşin yuvarlak Cluj savunmasından döndü.

55. dakikada CFR Cluj, ceza yayının önünden serbest vuruş kazandı. Manea'nın vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın kucağında kaldı.

61. dakikada konuk ekip, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Roger'in arka direğe ortasında Matias'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta N'Jie, meşin yuvarlağı Gradel'in önüne yuvarladı. Bu futbolcunun içeriye sert bir şekilde gönderdiği top, defansa çarparak filelere gitti: 2-0

73. dakikada kırmızı-beyazlı ekip, skoru 3-0'a getirdi. Ceza yayının gerisinden Dia Saba'nın şutunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı Yatabare voleyle ağlara gönderdi.

80. dakikada Hakan Arslan ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda, rakip savunma son anda topa ayak koyarak mutlak bir golü önledi.

Karşılaşma, Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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