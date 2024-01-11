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12 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Sivasspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı

11 Ocak 2024, Perşembe 22:00
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 1-1 sona erdi.

6. dakikada Koita, sol kanattan topu ceza sahası içeresinde bulunan Uğur Çiftçi'ye verdi. Uğur Çiftçi'nin sert vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

11. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topa penaltı noktası üzerinde Nelsson kafayı vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topa Kerem Aktürkoğlu vurdu. Camara topu çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde Nelsson topa bir kez daha kafayla vurdu, top üstten dışarıya gitti.

14. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede güçlükle topu kontrol etti.

17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Kerim'in vuruşunda top kale direğinden tekrar oyun alanına geldi.

22. dakikada Mertens, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Ali Şaşal Vural'ı aşan top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

39. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasında topun gelişine Kvet, sert vurdu. Top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

45. dakikada Zaha'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Demirbay'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada ceza alanı sol çaprazından Kazımcan Karataş'ın sert şutunda, topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

58. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada, Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

86. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucu kazanılan penaltıda, topun başına Koita geçti. Koita kaleci Muslera'yı ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

90+2. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topa Ndombele vurdu. Top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

AA

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