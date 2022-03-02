Sivasspor, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi.

4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan sert ortasında meşin yuvarlak defanstan sekti. Arka direkte pozisyonu takip eden Yatabare topa vuramayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu. 17. dakikada Kayode ile verkaç yaptıktan sonra sağ kanata inen Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında, Viviano kalesinden çıkarak topu kornere tokatladı. 25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare, şık bir hareketle topu çektikten sonra boş durumdaki Felix'i gördü. Bu futbolcunun topuk pasıyla hareketlenen Gradel'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti. 28. dakika Fatih Karagümrük sağ kanattan korner kazandı. Caner Erkin'in ortasında ön direkte iyi yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. 62. dakikada Gradel'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda, defans kale önünden topu çıkardı. 69. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına sokulan Kerem Atakan Kesgin'in yerden penaltı noktasına doğru gönderdiği topu, Yatabare düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0. 85. dakikada Salibur'un pasıyla ceza yayı sol tarafında topla buluşan Karamoh'un uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 86. dakikada sol kanatta Gradel ile paslaşan Kerem Atakan Kesgin'in ortasında, defansın arkasına sarkan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleciye çarparak geri döndü. Pozisyonun devamında Kerem Atakan Kesgin'in şutunda, top kalenin üstünden az farkla auta gitti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükselen taraf oldu. AA

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.