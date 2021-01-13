Skrtel'in Başakşehir dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde turuncu-lacivertli kulübün 2019-2020 sezonunda kadrosuna dahil ettiği Skrtel ile 12 Ocak tarihi itibarıyla sözleşmeyi karşılıklı sona erdirdiği bilgisi yer aldı.

Medipol Başakşehir formasıyla 2019-2020 sezonunda 20 Süper Lig maçına çıkan Slovak oyuncu, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Skrtel, ayrıca söz konusu sezonda 8 Avrupa ve bir Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu sezon 10 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Skrtel, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta sol ayak aşil tendonunun kopması nedeniyle ameliyat edilmişti. AA

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