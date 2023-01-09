"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Son 5 maçta 3 yenilgi - Fenerbahçe taraftarını üzdü

09 Ocak 2023, Pazartesi 14:14
Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe, kritik maçlarda yitirdiği puanlarla zirvenin gerisinde kaldı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, bu performansı son haftalara taşıyamadı.

 

Hem Avrupa'da hem de ligde oynadığı futbolla beğeni toplayan ve söz konusu süreçte gol yollarında çok etkili bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, son bölümde ise beklentinin çok gerisinde kalarak zirveden uzaklaştı.

Son 5 maçta 3 yenilgi

Fenerbahçe, ligdeki son 5 maçın 3'ünü kaybederek 9 puan yitirdi.

Dünya Kupası öncesinde ligdeki son karşılaşmada evinde Bitexen Giresunspor'a yenilerek taraftarı önünde ilk mağlubiyetini yaşayan sarı-lacivertliler, kupa dönüşünde de kritik puan kayıplarıyla karşılaştı.

Söz konusu Giresunspor maçı öncesinde ligde 13. hafta itibarıyla 29 puanla en yakın rakipleri Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın 5 puan önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe, yaşadığı 3 mağlubiyetle zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, bahsi geçen dönemde Giresunspor'un ardından Dünya Kupası dönüşünde deplasmanda Trabzonspor'a mağlup oldu. Bu yenilginin ardından liderlik el değiştirirken, sarı-lacivertliler içerde Hatayspor ve deplasmanda Antalyaspor galibiyetleriyle moral buldu.

Sarı-lacivertli takım, zirve yarışının en kritik haftasında ise çok önemli bir yara daha aldı.

Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Galatasaray'ı 18. haftada konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-0 yenilerek hem liderliği elde edemedi hem de puan farkı olarak zirvenin biraz daha gerisine düştü.

Gol yollarında etkisini kaybetti

Fenerbahçe, gol yollarında da son dönemde etkisiz kaldı.

Sezon boyunca çok gol atabilmesiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, son haftalarda ise gol bulmakta zorlandı.

Şampiyonluk rakiplerinden Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, evinde de Galatasaray karşısında suskun kaldı ve 6 puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler, aynı dönemde evinde Giresunspor'a (1-2) sadece 1 gol atabildi.

Ligin 13 haftalık bölümünde 35 gol atarak 2,6 ortalama yakalayan Fenerbahçe, son 5 maçta ise attığı 7 golle bu istatistiğinin 1,4'e düşmesine engel olamadı.

İçerde ve dışarıda aynı puan kaybı

Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde ve deplasmanda aynı puan kaybına engel olamadı.

Sezonun geri kalan bölümünde 16 puanı yitiren sarı-lacivertliler, hem iç sahada hem de deplasmanda sekizer puan kaybetti.

Fenerbahçe, bu puan kayıplarını ikişer mağlubiyet ve birer beraberlikle yaşadı.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya füzesi Harkiv'deki çarşıya isabet etti: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Müslümanlara yönelik küstah ifadeler kullanan yazara bir tepki de Fransa Adalet Bakanı'ndan

    Dışişleri Bakanlığı: Brezilya’daki şiddet eylemlerini kınıyoruz

    Provokasyon sürüyor: Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı!

    Bir yük gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

    Brezilya Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı

    Kars'ta servis devrildi: 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı

    Artvin'de kar sebebiyle bazı okullarda eğitime ara

    Zelenskiy: Luhansk'ta ve Donetsk'te şiddetli çatışmalar devam ediyor

    Kuraklık korkutuyor

    Dışişleri Bakanlığı: Sudan'daki gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz

    Sudan ordusu: Siyasetten çekilerek seçimle gelen otoriteye tabi olacağız

    Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

    Brezilya'da Kongre binası basıldı: 150 Bolsonaro destekçisi gözaltına alındı

    Esnaftan EYT mektubu

    DP, demokrasi, hukuk ve adalet diye kuruldu

    0850’li kabus bitiyor

    Tezeğe dönüş

    Önce yakıt maliyeti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    0850’li kabus bitiyor
    M. Said ZEKİ

    Kırklara karışmak!
    Ali FERŞADOĞLU

    Size ne oluyor?
    Hasan Hüseyin Uçar

    Bir nesli anlamak
    Süleyman KÖSMENE

    Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya: Demokratlara nokta-i istinad
    İlimdar Kaya

    Çirkin yüzlü diktatörler
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstibdat varsa, istişare ruhu yoktur
    M. Fahri UTKAN

    Manevi bir hastalık: Övünmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.