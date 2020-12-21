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21 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Son 5 sezonun en golcü Beşiktaş'ını izliyoruz

21 Aralık 2020, Pazartesi 14:30
Siyah-beyazlı takım, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde ligin en golcü takımı durumuna geldi. Beşiktaş, son 5 sezonun 12 maçlık bölümlerine bakıldığında, en fazla gol attığı dönemi yaşıyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hücumda performansını artırdı. 

Ligde 25 gol atan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesinde de iddiasını ortaya koydu.

Beşiktaş, fileleri çıktığı 12 maçta 25 kez havalandırarak 2,08 ortalamayla oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 25 golle ayrıca ligin en fazla gol atan takımı durumuna geldi. 

Son 5 sezonun en golcü takımı 

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde son 5 sezonun en golcü performansını gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunun 12 maçlık bölümünde 24 gol atarken, bir sonraki sezon 19 golde kaldı.

Güneş'in teknik direktörlüğünde 2018-2019'daki 12 maçta 20 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde söz konusu maçları 15 golle tamamladı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezonun 12 maçlık bölümünde ise 25 gole ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunun 12 maçlık bölümünde ise 30 kaydetmişti.

Son 8 maçta 20 gol

Beşiktaş, sezonun ilk 4 maçında hücumda etkisiz bir görüntü ortaya koydu.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 5 gol bulabilen siyah-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 yenilgiyle 4 puan alabildi.

Beşiktaş, 6. haftadan itibaren golcü kimliğe büründü. Rakip filelere son 8 maçta 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet ve 2 yenilgi alırken 18 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışına ortak oldu.

Aboubakar etkisi

Beşiktaş'ın son haftalarda hücumdaki etkisinin artmasında Kamerunlu santrfor Vincent Aboubakar'ın büyük etkisi oldu.

Ligin 6. haftasında Yukatel Denizlispor maçında ilk golünü atan Aboubakar, özellikle son 5 maçta takımına büyük katkı yaptı.

Üst üste 5 maçta goller atan Aboubakar, söz konusu dönemde 7 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, bulduğu 8 golle hem takımının en golcü ismi oldu hem de gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

11 futbolcu gol buldu

Beşiktaş'ta 11 oyuncu ligdeki 12 maçta gol sevinci yaşadı.

Aboubakar attığı 8 golle takımının ve ligin en golcü ismi haline gelirken, Cyle Larin fileleri 5 defa havalandırdı.

Atiba Hutchinson 3 golle takımına katkı verirken, Bernard Mensah 2 kez gol buldu.

Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Gökhan Töre ile kadro dışı kalan Tyler Boyd ve Jeremain Lens ligde birer gol kaydetti. 

AA

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