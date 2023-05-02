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2 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Son 6 haftada zirve karıştı

02 Mayıs 2023, Salı 12:31
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışında büyük heyecan yaşanıyor.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasına 6 hafta kala zirve yarışı, büyük bir heyecana sahne oluyor.

Ligde lider Galatasaray, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü basamaktaki Beşiktaş arasındaki şampiyonluk mücadelesi, futbolseverlere son 6 haftada büyük bir heyecan yaşatacak.

Süper Lig'de 15. haftadan bu yana liderlik koltuğunda oturan 70 puanlı Galatasaray, üst üste yaşadığı puan kayıplarına rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı son 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, liderlik yarışında takibini sürdürüyor.

Altı hafta önce lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, yakaladığı 10 maçlık yenilmezlik serisiyle puan farkını 5'e indirdi ve şampiyonluk umutlarını son 6 haftaya taşıdı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan Süper Lig'de son 6 haftada Galatasaray 1, Fenerbahçe 2 ve Beşiktaş da 1 maçta hükmen galibiyet alacak.

Galatasaray puan kayıplarına rağmen avantajlı durumda

Süper Lig'de 15. haftadan bu yana lider durumda bulunan Galatasaray, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla rağmen şampiyonluk yolunda en avantajlı takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray, oynadığı son 2 maçta, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak toplam 5 puan kaybetti.

Lider Galatasaray, ligde kritik son 6 haftaya Fenerbahçe'nin 3, Beşiktaş'ın ise 5 puan önünde girdi.

Topladığı 70 puanla ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, kalan 6 haftada şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın kalan 6 maçı şu şekilde:

33. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir

34. hafta: İstanbulspor-Galatasaray

35. hafta: Galatasaray-Demir Grup Sivasspor

36. hafta: MKE Ankaragücü-Galatasaray

37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

38. hafta: Atakaş Hatayspor-Galatasaray (hükmen galibiyet)

Fenerbahçe son 13 maçta 1 kez yenildi

Süper Lig'de 67 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son 13 maçta sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ligde son mağlubiyetini 27. haftada Beşiktaş karşısında yaşayan Fenerbahçe, daha sonra çıktığı 5 müsabakada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışından kopmadı.

Topladığı 67 puanla ligde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, kalan 6 haftada şampiyonluk yolundaki rakibi Galatasaray'a da konuk olacak.

Fenerbahçe'nin kalan 6 maçı şu şekilde:

33. hafta: Giresunspor-Fenerbahçe

34. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

35. hafta: Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (hükmen galibiyet)

36. hafta: Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

37. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

38. hafta: Fenerbahçe-Gaziantep FK (hükmen galibiyet)

Beşiktaş ivme yakaladı

Beşiktaş, ligde yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk umutlarını tazeledi.

Ligde 27. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı takım, yakaladığı yenilmezlik serisi ile şampiyonluk umutlarını son 6 haftaya taşıdı.

Ligde son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan Beşiktaş, ayrıca son 3 maçından da galip ayrıldı.

Topladığı 65 puanla ligde üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, kalan 6 haftada şampiyonluk için sahaya çıkarken rakiplerinin de hata yapmasını bekleyecek.

Beşiktaş'ın kalan 6 maçı şu şekilde:

33. hafta: Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş

34. hafta: Beşiktaş-Gaziantep FK (hükmen galibiyet)

35. hafta: Adana Demirspor-Beşiktaş

36. hafta: (Bay)

37. hafta: Kasımpaşa-Beşiktaş

38. hafta: Beşiktaş-Arabam.com Konyaspor

Ligde 32. hafta sonunda puan durumu şöyle oluştu:

AA

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