Son dakikalarda gelen galibiyetle Fenerbahçe'de büyük sevinç

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Karşılaşmada ilk ciddi atak, konuk ekip Medipol Başakşehir'den geldi. 19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına katedip sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

21. dakikada bu kez Fenerbahçe etkili geldi. Paslaşmalar sonrası ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin çalımların ardından yerden içeri gönderdiği ve hiçbir sarı-lacivertli oyuncunun dokunamadığı top, taç çizgisine yöneldi.

31. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada Fenerbahçe'nin sol taraftan paslaşarak kullandığı kornerde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpas önünde Batshuayi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

37. dakikada sol kanatta İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Lincoln Henrique'nin ortasına Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

42. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest atışı Crespo kullandı ve topu ceza sahası içine gönderdi. Gustavo Henrique'nin kafayla indirdiği topa sağ çaprazda Serdar Aziz sol ayağıyla vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarıda da ilk tehlikeli atağı konuk ekip geliştirdi. 49. dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

70. dakikada Crespo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz kafayla topu içeri çevirdi. Arao'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak defanstan döndü.

83. dakikada Emre Mor'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lincoln Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa da çarparak direk dibinden kornere çıktı.

84. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kaleci Volkan Babacan'ın vuruşunu orta sahada karşılayan Arao, topu sol çaprazdaki Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan sağ ayak içiyle plasesinde, meşin yuvarlak sağ köşeden filelere gitti: 1-0

90+3. dakikada konuk ekip, beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanatta topu kapan Keny'nin yerden paralel pasında meşin yuvarlak, Aleksic'in önüne geldi. Bu oyuncunun sert vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Rossi'nin 3. golü

Fenerbahçe'de Diego Rossi, ligdeki 3. golünü kaydetti.

Gösterdiği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan haftalarda daha çok arkadaşlarına attığı gol paslarıyla dikkati çekmişti.

Ligde daha önce Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşayan Rossi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim oldu.

İsmail Yüksek tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Medipol Başakşehir karşısında maçı tamamlayamadı.

Gösterdiği mücadeleyle taktir toplayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 66. dakikada kulübeye dönerek değişiklik işareti yaptı ve kendisini yere bıraktı.

İsmail, müsabakanın 68. dakikasında yerini Willian Arao'ya bıraktı.

Altay kurtarışıyla galibiyeti getirdi

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Medipol Başakşehir karşısında galibiyette önemli rol oynadı.

Son haftalarda performansıyla eleştirilen Altay, maçın son dakikalarda çok iyi bir kurtarışa imza attı.

Medipol Başakşehir'in baskısını artırdığı son anlarda Aleksic'in altıpas önünden müsait durumda etkili vuruşuna iyi bir refleks gösteren Altay, rakibine gol şansı tanımadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da bu kurtarışın ardından Altay'a sevgi gösterisinde bulundu.

Arao, 4 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, 4 maç sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Son olarak deplasmanda Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada forma giyen Arao, ligde Fatih Karagümrük ve MKE Ankaragücü ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca müsabakalarını kaçırmıştı.

30 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil oldu.

Soyunma odasına ilk kez golsüz girdi

Fenerbahçe, bu sezon ligde Kadıköy'de oynadığı karşılaşmalar içinde ilk defa bir maçta ilk yarıda gol atma başarısı gösteremedi.

Ümraniyespor karşısında soyunma odasına 2-1 üstün giden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçında ise ilk yarıda 2-0 üstünlük yakalamıştı. Fenerbahçe, ilk devreler baz alındığında Kayserispor'a karşı 1-0, Alanyaspor'a karşı ise 3-0 üstünlük kurmuştu. Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında ise 2-2 beraberlikle devreyi kapatmıştı.

Fenerbahçe, ilk kez Medipol Başakşehir karşısında gol bulamadan soyunma odasına gitti.

Ligde Kadıköy'de ilk kez tek gol attı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında bu sezon evinde ligdeki en az gol attığı maçı yaşadı.

Seyircisi önünde sırasıyla Ümraniyespor'a 3, Adana Demirspor'a 4, Kayserispor'a 2, Alanyaspor ve Karagümrük'e ise 5 gol atan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir filelerini ise 1 kez havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı 6. maçta da rakip fileleri boş geçmedi.

Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı

Fenerbahçe'ye deplasmanda kaybeden Medipol Başakşehir, Süper Lig'de son 3 maçta 2. yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, ligin 9. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 2-0 kaybederek bu sezon ilk kez mağlup olmuştu.

Fenerbahçe mağlubiyeti, Medipol Başakşehir'in bu sezon ligdeki ilk deplasman yenilgisi de oldu.

Deniz Türüç cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'in orta sahadaki isimlerinden Deniz Türüç, Fenerbahçe karşılaşmasında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.

Deniz, turuncu-lacivertli takımın gelecek hafta sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.