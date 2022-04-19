Son haftalara doğru Süper Lig'de son durum?

Süper Lig'de 33. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı. Evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ikinci sıradaki yerini korurken, Gaziantep FK'yi 4-1 yenen İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı. Ligden düşmeme mücadelesi veren Altay ile Çaykur Rizespor haftayı beraberlikle tamamladı. Evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan 16. sıradaki GZT Giresunspor, Altay ve Çaykur Rizespor ile aradaki farkı korudu. Ligin 33. haftasındaki 5 maç beraberlikle tamamlanırken, 4 maçı ev sahibi ekipler kazandı. Son haftaların formda takımı Fraport TAV Antalyaspor, konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişini sürdürdü. Sonuçlar Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle: Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-1 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-3 Altay-Medipol Başakşehir: 1-1 Fenerbahçe-Göztepe: 2-0 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK: 4-1 Kasımpaşa-Adana Demirspor: 4-0 GZT Giresunspor-Beşiktaş: 0-0 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0 34. hafta Süper Lig'de 34. haftanın programı şöyle: 22 Nisan Cuma: 20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 23 Nisan Cumartesi: 16.00 Gaziantep FK-Göztepe 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor 20.30 Adana Demirspor-Trabzonspor 24 Nisan Pazar: 16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor 16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor 20.30 Altay-Galatasaray 20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor 25 Nisan Pazartesi: 20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor 20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa AA

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