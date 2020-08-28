Sörloth için en ısrarcı kulübü açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sadece Uğurcan Çakır ve Sörloth'e ciddi teklif geldi. Sörloth için en ısrarcı kulüp Leipzig. (Sörloth) Trabzonspor'a gelmemesi için, sözleşme imzalamaması için çaba sarf edenler vardı." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Ağaoğlu, VAR konuşmalarıyla ilgili, "Maçın sonucuna etki eden pozisyonlarla ilgili konuşmalar, kamuoyuyla paylaşmak yerine muhataplarla paylaşılabilir." diye konuştu. Ağaoğlu, "Fenerbahçe'nin açıklamasına göre 'İsviçre Federal Mahkemesinden 17 bin frank tazminat'. Tazminat değil ki bu, mahkeme masrafı." ifadelerini kullandı. AA

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