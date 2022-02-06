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Sosyal medya aracılığıyla Şanlıurfa'ya transfer oldu

06 Şubat 2022, Pazar 18:00
Sierra Leone Ampute Futbol Milli Takım oyuncusu Foday James Lumeh, 8 yaşında başladığı profesyonel spor yaşamını sosyal medya aracılığıyla transfer olduğu Şanlıurfa'da sürdürüyor.

Ülkesinde 7 yaşında yaşadığı bir talihsizlik sonucu bir ayağını kaybeden Foday James Lumeh, 8 yaşında ampute futbolla tanıştı.

Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe ile sosyal medya aracılığıyla tanışan Foday, sezon başında Şanlıurfa'ya gelerek katıldığı takımın önemli bir parçası olmayı başardı.

Aynı zamanda ülkesinin milli takımında da forma giyen Foday, kendisini geliştirerek ülkesine ve takımına daha faydalı olmayı hedefliyor.

Foday, 8 yaşından bu yana ampute futbol oynadığını söyledi.

Sosyal medya üzerinden tanıştığı arkadaşı aracılığıyla Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe ile irtibat kurduğunu ve yapılan görüşmeler neticesinde Şanlıurfa'ya gelmeye karar verdiğini aktaran Foday, şöyle konuştu:

"Profesyonel bir futbolcu olma tutkusu ve hedefim vardı. Yeteneğimi ve Batı Afrikalı bir oyuncunun bir Avrupa ülkesinde neler yapabileceğini göstermek için Şanlıurfa'ya geldim. Geldiğimden beri arkadaşlarımdan, ailemden ve hatta ülkemden çok fazla ilgi gördüm çünkü bir Avrupa ülkesinde oynamak için Türkiye'ye transfer olan oyuncuyum. Amacım sahip olduğum yeteneği sergilemek. Sierra Leone'de insanlar bir kez sakat kaldığınızda toplumla alakanız olmadığını düşünüyor, ben bu fikri değiştirmek istiyorum."

Foday James Lumeh, ülkesinde pozitif zihniyete sahip futbolcuların elçisi olmak ve yeteneklerini sergilemelerini sağlamak istediğini ifade ederek, "Birkaç zorluğa rağmen Şanlıurfa için oynamaktan çok mutluyum. Takımım için oyuncu arkadaşlarımla elimizden geleni yapıyoruz. Yeteneklerimi sergilemek ve ülkemi temsil edebilmek adına bulduğum bu fırsattan dolayı çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelecek vadeden bir oyuncumuz"

Eyyübiye Belediyespor Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Bebe ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükseldiklerini ve burada kalıcı olmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Takımlarında daha önce 3 yabancı oyuncuları bulunduğunu, Süper Lig'e yükselince 1 yabancı oyuncu daha almaya hak kazandıklarını ifade eden Bebe, bunu Sierra Leoneli milli futbolcu Foday James Lumeh ile değerlendirdiklerini ifade etti.

Foday'ın genç ve gelecek vadeden bir oyuncu olduğunu aktaran Bebe, şunları kaydetti:

"Oyuncu ararken Foday ile sosyal medya üzerinden tanıştık ve bir süre görüştük. Sonra kendisinden maç videolarını göndermesini istedim. Videoları izleyince anlaşabileceğimizi ve takım için iyi olabileceğini düşündüm. Zaten kendisi Sierra Leone Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan önemli bir oyuncusu. Foday yetenekli, koşan, pres yapan ve takıma katkısı olan bir oyuncumuz. Foday'ın en büyük özelliği genç olması, bu sene 20 yaşına girdi. Eksikleri var ama inşallah çok çalışarak bu eksiklerini gidermesini sağlayacağız. Gelecek vadeden bir oyuncumuz ve bir aksilik olmazsa 20 yıl daha futbol oynar diye düşünüyorum."

AA

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