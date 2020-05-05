Sosyal mesafeyi çiğnedi, kulüpten uzaklaştırıldı

Hertha Berlin'de sosyal mesafe kuralına uymayan futbolcu Kalou'ya uzaklaştırma cezası verildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya antrenmanlardan ve maçlardan uzaklaştırma cezası verdi.Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri yok sayan görüntülerinin yer aldığı belirtildi.Takımın dörtlü gruplar halinde sosyal mesafe kuralına uyarak antrenman yaptığı kaydedilerek, "Salomon Kalou, negatif test sonucunun da etkisiyle, yapılan uyarıların aksine soyunma odasında takım arkadaşlarıyla el sıkışarak selamlaşmıştır." denildi.

KALOU: düşünmeden hareket ettim

Fildişi Sahilli futbolcunun salgının ciddiyetinden habersiz bir tavır sergilediği ve kuralları çiğnediği aktarılarak, "Kulüp bu nedenle söz konusu futbolcuyu antrenmanlardan ve maçlardan uzaklaştırma kararı almıştır." ifadesi kullanıldı. Kalou'nun videodaki maaş indirimine yönelik eleştirilerine de cevap verilerek, oran hesaplamasında yapılan hatanın düzeltildiği ve indirim kararının oyuncular dahil kulüpteki herkes tarafından desteklendiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalou ise üzgün olduğunu kaydederek, "Test sonucum negatif geldiği için heyecanlandım ve düşünmeden hareket ettim. Videoda görünen ve yayın yaptığımı bilmeyen herkesten onları bu duruma düşürdüğüm için özür diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM

Alman ekibi Hertha Berlin, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya antrenmanlardan ve maçlardan uzaklaştırma cezası verdi. Soyunma odasında takım arkadaşlarıyla el sıkışarak selamlaşan Kaou, “Çok üzgünüm. Herkesten özür diliyorum” diye konuştu.

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KULÜPLER BİRLİĞİ AÇIKLADI

Almanya’da 10 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinde futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı. Almanya Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyon dahil gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkanların kimlikleri açıklanmazken, Köln Kulübünün açıkladığı 3 pozitif vakanın da bu isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Almanya'da liglerin yeniden başlaması için hükümetin kararı beklenirken kulüpler antrenmanlara başlamıştı.