Sözleşmesi sona erecek futbolcular ne yapacak?

BÜTÜN DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONAVİRÜS SALGINI FUTBOL KULÜPLERİNİ FİNANSAL AÇIDAN ZOR DURUMDA BIRAKIRKEN, SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK FUTBOLCULARIN DURUMUNUN BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR.

BÜTÜN dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını, Avrupa’da hemen hemen bütün liglerin (Belarus hariç) ertelenmesine neden olurken, kulüpleri de finansal açıdan zor bıraktı. Birçok takım, futbolcuların hatta çalışanlarının maaşlarında indirime gitmeyi tartışırken, transfer süreçleri de korona virüsünden olumsuz etkilendi. Fransız menajer Frederic Guerra, Le Progres gazetesine yaptığı açıklamada bazı görüşmelerin korona virüsü nedeniyle sonuçlanamadığını söyledi. Özellikle sözleşmesi bitecek olan ve satın alma opsiyonlu kiralanan futbolcuların geleceği ile ilgili belirsizlik olduğunu belirten Frederic Guerra, “Takımlar, transfer listelerindeki futbolcularla ilgili temaslarını durdurdu. Ayrıca sözleşmesi bitecek ya bitmesine bir yıl kalan futbolcular süreçten olumsuz etkilendi. Bu durumun devam etmesi durumunda yaz transfer döneminin hareketli geçmesi pek ihtimal dahilinde görünmüyor” dedi. Yaşadığı bir olayı da anlatan Frederic Guerra “Rennes’de oynayan bir futbolcum var. Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Takımı ile yaptığımız yeni sözleşme görüşmelerini durdurmak zorunda kaldık. Bir de belirli bir maç oynadıktan sonra satın alma opsiyonu bulunan başka futbolcum da durumdan etkilendi. Korona virüsü salgını, süreci yarıda kesti” ifadelerini kullandı.

KANE’E FİYAT BİÇİLDİ: 227 MİLYON EURO

Premier Lig’in güçlü takımlarından Tottenham, tüm takımı etrafına kurduğu golcü isim Harry Kane’i göndermeye ilk defa sıcak bakmaya başladı. Başkan Daniel Levy’nin corona virüs salgını sonrası oluşan ekonomik belirsizlik nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi. Daily Mail gazetesinin haberine göre İngiliz kulüp yıldız oyuncunun fiyatını da belirledi: 227 milyon Euro. Harry Kane ile ilgilenenlerin başında ise Manchester United geliyor. Transfer, gerçekleşmesi haline tarihin en pahalı alışverişi olacak. 2017’de Neymar PSG tarafından 222 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Harry Kane geçtiğimiz günlerde Tottenham’dan ayrılmakla ilgili kapıyı aralamıştı.