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Spor dünyasından art arda yardım kampanyası çağrısı

06 Şubat 2023, Pazartesi 18:34
Spor kulüpleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Kampanyanın detaylarının önümüzdeki süreçte paylaşılacağı duyuruldu.

Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere belirlenen ürünlerin Nef Stadı ve Taçspor Tesisleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm sporseverlere yardım çağrısında bulunuldu.

İhtiyaç listesinde belirlenen ürünler şöyle: Çadır İçi Soba, Uyku Tulumu, Standart ve Termal Battaniye, Cep Isıtıcısı, Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank, Termal İçlik, Kışlık Eldiven-Bere-Atkı, Polar Battaniye, Polar Ara Katman, Kalın Kazak, Kışlık Bot, Kışlık Çorap, Bebek Maması, Hijyen Malzemeleri (Bebek bezi-Hijyenik ped), El Feneri ve kalem pil.

Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulüpten kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz. Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha Türkiye'mize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz."

AFAD ihtiyaç listesinde ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi ürünler yer alıyor.

Trabzonspor

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla ilgili olarak ivedilikle AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır. TS Club tırımız yarın Trabzon Valiliğinin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Antalyaspor

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Store'da bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, sweatshirt ve battaniye gibi kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.

Ayrıca 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğinin de depremzedeler için 10 tır insani yardım topladığı belirtilen açıklamada, taraftarların kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'ne yardımlarını ulaştırabileceği kaydedildi.

Çaykur Rizespor

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için Rize Valiliği başta olmak üzere bütün kurumların faaliyete başladığı belirtildi.

Deprem bölgesine ulaştırılacak yardım malzemeleri için Rize'de afet koordinasyon merkezleri oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, il merkezinde Çay Çarşısı sahil otoparkı yanında ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik maddeleri, iç ve dış giyim, kuru gıda gibi malzemelerin ihtiyaç bölgelerine gönderilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübünün depremden etkilenenlere yardımların en kısa sürede ulaştırılması için çalışma içinde olduğu vurgulanarak, "Kulübümüz mağaza stoklarındaki lisanslı ürünlerimizden çocuk kıyafetleri, mont, atkı, bere, eldiven ve yağmurluklarımızın tamamını deprem bölgelerine gönderecektir." ifadesine yer verildi.

AA

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