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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

'Şu anda liglerin bitirilmesi yönünde bir irade hakim'

24 Nisan 2020, Cuma 21:12
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil; FIFA, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) liglerin bitirilmesi yönünde bir iradenin hakim olduğunu söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Bu çok zorlu bir süreç. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada sporun, futbolun ne zaman başlayacağı tartışılıyor." diyen Sepil, "Bununla ilgili öngörüde bulunmak oldukça zor. Bu konudaki sorumluluk TFF'ye aittir. Nihat başkanımız bize bu konuda birtakım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.

Nisan sonunda bir toplantının daha gerçekleştirileceğini vurgulayan Sepil, şunları kaydetti:

"Burada en önemlisi karar verici olan Sağlık Bakanlığı. Onlarla tekrar istişarede bulunulacak. Bunun sonunda da futbol maçlarının devamının ne şekilde ve ne zaman olacağı yönünde karar verilecek. Biz muhtemel senaryoları konuştuk. Ay sonundaki görüşme sonrasında muhtemel futbol takvimi oluşacak. Şu anda liglerin bitirilmesi yönünde bir irade hakim."

Liglerin tekrar başlaması halinde maçların tek bir şehirde oynanması gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını aktaran Sepil, "Şu anda en temel senaryo, lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği bilgilerle duruma bakılacak." diye konuştu.

Kulüpler bazında liglerin devam etmesi veya tamamlanması yönünde farklı düşüncelerin olabileceğini dile getiren Sepil, şunları ifade etti:

"Şu an Avrupa ülkelerinde konuşulanlara ve uygulamalara baktığımızda kararı verecek olan sağlık kurulumuz ama maçların seyircisiz oynanması önümüzdeki dönemde en muhtemel senaryo gibi gözüküyor. Kulüpler bazında liglerin ertelenmesinde farklı düşünceler olabilir ama bu konuda TFF ve Bakanımızın söylediğini UEFA ve FIFA da tekrarlıyor. Liglerin bitirilmesi yönünde bir irade var. Konuşmada hiçbir şekilde liglerin bitirilmemesi senaryosu tartışılmadı. Maçların bitirilme kararı, tamamen federasyonun kararı. Liglerin bitirilmemesi gibi bir senaryo yok."

AA

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