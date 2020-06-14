BEŞİKTAŞ’IN HOLLANDALI FUTBOLCUSU JEREMAİN LENS, PANDEMİ SÜRECİNDE ZOR BİR DÖNEM GEÇİRDİKLERİNİ BELİRTEREK, “İNSANLAR BİRÇOK ŞEYİN KIYMETİNİ ÖĞRENMİŞ OLDU” DEDİ.

Beşiktaş’ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, Süper Lig’de kalan 7 haftanın seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, “Garip bir durum. Şöyle ki; biz Galatasaray maçını da seyircisiz oynadık. Oradaki hissiyat gerçekten derbi maçı hissiyatı gibi değildi. Taraftarlar bizim için çok önemli. Bizim taraftarımız maç içinde bizi çok iten, destek veren bir taraftar grubu. O anlamda onların katkısı çok önemli. Şimdi bizde o destekten mahrum kalacağız" dedi.

Pandemi sürecinde yönetimden aldığı izinle ülkesi Hollanda’ya gitmesiyle ilgili konuşan Jeremain Lens, “Türkiye’de aşağı yukarı 3 hafta yalnız geçirdim. Hollanda’ya gitmek, ailemle beraber olabilmek için önemliydi. O dönemde kimse bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyordu. Kimsenin bir fikri yoktu. O dönemde ailemin yanında olmak güzeldi” diye konuştu. Pandemi sürecinde insanların birçok şeyin kıymetini anladığına dikkat çeken Hollandalı futbolcu, “Öncelikle şükretmeyi öğrendik. Normal koşullarda bir kısıtlama olmadığında her şekilde hayatın tadını çıkartabiliyorsunuz. İstediğinizi yapıyorsunuz; okula, işe gidebiliyorsunuz, ailenizle birliktesiniz, dışarı çıkabiliyorsunuz. Ama karantina döneminde bunlar zor hale geldi. İster istemez insanların bütün özgürlükleri elinden alındı. Bazı insanlar, sağlık endişesinden dolayı ailelerindeki insanları göremediler. Mesela ben; dikkatli, temkinli olmaya, ailemdeki yaşlı insanlarla temas kurmamaya çalıştım. Bu anlamda gerçekten zor bir dönemdi ama birçok şeyin kıymetini bilmeyi öğrendik bence” ifadelerini kullandı.