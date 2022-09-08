Süper Lig 6. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
9 Eylül Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü
10 Eylül Cumartesi:
17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Giresunspor
11 Eylül Pazar:
17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor
20.00 Gaziantep FK- Ümraniyespor
20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Kasımpaşa-Galatasaray
12 Eylül Pazartesi:
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir
21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor
AA