Süper Lig 6. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Ligde 6. haftanın programı şöyle: 9 Eylül Cuma: 20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü 10 Eylül Cumartesi: 17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Giresunspor 11 Eylül Pazar: 17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor 20.00 Gaziantep FK- Ümraniyespor 20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor 20.00 Kasımpaşa-Galatasaray 12 Eylül Pazartesi: 19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir 21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor AA

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