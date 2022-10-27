Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor
AA