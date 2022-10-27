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27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak

27 Ekim 2022, Perşembe 13:54
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

29 Ekim Cumartesi:

14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa 

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK

30 Ekim Pazar:

14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor 

17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor 

17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor

20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor

AA

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