Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesi yarın tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray 29 Ekim Cumartesi: 14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa 20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK 30 Ekim Pazar: 14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor 17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor 17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor 20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe 31 Ekim Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor 20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor AA

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