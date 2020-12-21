Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

Süper Lig'in 14. haftası, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise Galatasaray, saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor 19.00 Galatasaray-Göztepe 23 Aralık Çarşamba: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor 19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK 19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 24 Aralık Perşembe: 16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği 16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor 19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş 19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek. AA

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