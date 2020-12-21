Süper Lig'de 14. hafta heyecanı

Süper Lig'in 14. haftası, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise Galatasaray, saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Göztepe
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.
AA