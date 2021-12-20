Süper Lig'de 18. hafta heyecan

Süper Lig'de 18. hafta yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hafta içinde oynanacak 18. haftanın müsabaka programı şöyle: 21 Aralık Salı: 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa 17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor 20.00 Altay-Trabzonspor 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray 22 Aralık Çarşamba: 17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor 17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor 20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe 23 Aralık Perşembe: 17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor 20.00 Beşiktaş-Göztepe AA

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