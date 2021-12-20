Süper Lig'de 18. hafta heyecan

Süper Lig'de 18. hafta yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hafta içinde oynanacak 18. haftanın müsabaka programı şöyle:
21 Aralık Salı:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor
20.00 Altay-Trabzonspor
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
23 Aralık Perşembe:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor
20.00 Beşiktaş-Göztepe
AA