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20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Süper Lig'de 18. hafta heyecan

20 Aralık 2021, Pazartesi 15:25
Süper Lig'de 18. hafta yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hafta içinde oynanacak 18. haftanın müsabaka programı şöyle:

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor

20.00 Altay-Trabzonspor

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe 

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor

20.00 Beşiktaş-Göztepe

AA

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