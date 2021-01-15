Süper Lig'de 19 hafta heyecanı

Futbolda Süper Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ile 2. Lig ve 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Bugün: 19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük Yarın: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe 16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor 16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor 17 Ocak Pazar: 13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor 16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor 19.00 Beşiktaş-Galatasaray 18 Ocak Pazartesi: 19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta 17 Ocak Pazar: 13.00 Kahramanmaraşspor-Çorum FK 12. hafta 17 Ocak Pazar: 13.00 İnegölspor-Sancaktepe FK 15. hafta 17 Ocak Pazar: 13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor Kırmızı Grup 15. hafta 17 Ocak Pazar: 13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor 3. Lig 4. Grup 17 Ocak Pazar: 13.00 Kozanspor FK-Silivrispor AA

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