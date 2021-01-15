Süper Lig'de 19 hafta heyecanı

Futbolda Süper Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ile 2. Lig ve 3. Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük
Yarın:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş-Galatasaray
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
2. Lig
Beyaz Grup
11. hafta
17 Ocak Pazar:
13.00 Kahramanmaraşspor-Çorum FK
12. hafta
17 Ocak Pazar:
13.00 İnegölspor-Sancaktepe FK
15. hafta
17 Ocak Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Kocaelispor
Kırmızı Grup
15. hafta
17 Ocak Pazar:
13.00 Sakaryaspor-Serik Belediyespor
3. Lig
4. Grup
17 Ocak Pazar:
13.00 Kozanspor FK-Silivrispor
AA