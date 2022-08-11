Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi yarın Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
Yarın:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe
AA