Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi yarın Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek. Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle: Yarın: 21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor 13 Ağustos Cumartesi: 19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor 21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor 21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor 14 Ağustos Pazar: 19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor 19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü 21.45 Alanyaspor-Beşiktaş 15 Ağustos Pazartesi: 19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir 21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe AA

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