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11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Süper Lig'de 2. hafta

11 Ağustos 2022, Perşembe 11:31
Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi yarın Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor 

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe

AA

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