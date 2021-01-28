Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın: 16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol 19.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Mete Kalkavan 30 Ocak Cumartesi: 13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük 16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Cüneyt Çakır 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen 31 Ocak Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk 16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe: Sarper Barış Saka 16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Halil Umut Meler AA

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