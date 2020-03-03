Süper Lig'de 24. hafta itibarıyla genel görünüm

Süper Lig'de 24. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Hes Kablo Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.
Sonuçlar
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 0-0
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2
Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2
Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 0-3
Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-0
Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 3-1
Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-0
25. haftanın programı
Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
6 Mart Cuma:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
7 Mart Cumartesi:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker)
8 Mart Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
AA