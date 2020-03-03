Süper Lig'de 24. hafta itibarıyla genel görünüm

Süper Lig'de 24. hafta, yapılan iki maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Günün diğer karşılaşmasında ise Hes Kablo Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Sonuçlar Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 0-0 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 5-2 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe: 2-2 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-0 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 0-3 Galatasaray-Gençlerbirliği: 3-0 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: 3-1 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: 1-0 25. haftanın programı Ligin 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: 6 Mart Cuma: 20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park) 7 Mart Cumartesi: 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya) 17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon) 17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel) 20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor (Ülker) 8 Mart Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi) 19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül) 9 Mart Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman) AA

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