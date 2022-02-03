Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'in 24. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 5 Şubat Cumartesi: 13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon) 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Olimpiyat) 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park) 19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker) 6 Şubat Pazar: 16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor (Çaykur Didi) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları) 19.00 Göztepe-Altay (Gürsel Aksel) 19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) *** Hakemler belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar: Yarın: 20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır 20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam 5 Şubat Cumartesi: 13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Kürşad Filiz 16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık 19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu 6 Şubat Pazar: 16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor: Halil Umut Meler 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan 19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen 19.00 Göztepe-Altay: Sarper Barış Saka AA

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