Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanacak

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir 4 Mart Cumartesi: 13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor 16.00 Trabzonspor-Ümraniyespor 19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe 5 Mart Pazar: 16.00 Arabam.com Konyaspor-Giresunspor 19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 6 Mart Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor AA

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