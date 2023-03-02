Süper Lig'de 24. hafta maçları oynanacak

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 3 Mart'a kadar ara verilen Süper Lig'de 24. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir
4 Mart Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor-Ümraniyespor
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe
5 Mart Pazar:
16.00 Arabam.com Konyaspor-Giresunspor
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü
6 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor
AA