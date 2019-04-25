Süper Lig'de 30.haftanın perdesi yarın açılıyor

Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçı yarın Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak.
Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak.
3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Ligde 30. haftada oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
AA