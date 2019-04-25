Süper Lig'de 30.haftanın perdesi yarın açılıyor

Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçı yarın Medipol Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesi yarın oynanacak Medipol Başakşehir-Göztepe maçıyla başlayacak. 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ligde 30. haftada oynanacak maçların programı şöyle: Yarın: 20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 27 Nisan Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya) 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker) 28 Nisan Pazar: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park) 29 Nisan Pazartesi: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya) 20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye) AA

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