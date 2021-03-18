Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar günü yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
AA