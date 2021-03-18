Süper Lig'de 31. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'in 31. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Vodafone Park'ta 21 Mart Pazar günü yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle: Yarın: 16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor 19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor 20 Mart Cumartesi: 13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa 16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor 16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep 19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 21 Mart Pazar: 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor 16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe AA

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