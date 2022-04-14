Süper Lig'de 33. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medical Park) 16 Nisan Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay) 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli) 20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker) 17 Nisan Pazar: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan) 20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi) 18 Nisan Pazartesi: 20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef) AA

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