Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 2. Lig'de ise 33. hafta mücadeleleri yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük
11 Nisan Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş
12 Nisan Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe-Gaziantep
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
TFF 1. Lig
Bugün:
16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor
16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu
19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor
13.30 Altay-Beypiliç Boluspor
16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor
11 Nisan Pazar:
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor
19.00 Adanaspor-Ankaraspor
2. Lig
Beyaz Grup
11 Nisan Pazar:
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor
15.00 Kahramanmaraşspor-İnegölspor
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu
15.00 Sancaktepe-Ergene Velimeşespor
15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor
15.00 Hacettepe-Sarıyer
15.00 Uşakspor-Manisa
15.00 Şanlıurfaspor-Çorum
15.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor
Kırmızı Grup
11 Nisan Pazar:
14.00 Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor
15.00 Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare
15.00 Pazarspor-Serik Belediyespor
15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor
15.00 Kırklarelispor-Turgutluspor
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor
15.00 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Kırşehir Belediyespor-Mamak
15.00 Bodrumspor-Pendikspor
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor
AA