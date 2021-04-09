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9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

09 Nisan 2021, Cuma 12:00
Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 2. Lig'de ise 33. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe 

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor 

19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük

11 Nisan Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor

16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş

12 Nisan Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor 

19.00 Fenerbahçe-Gaziantep 

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor 

TFF 1. Lig

Bugün:

16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor 

16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu 

19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor 

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor 

13.30 Altay-Beypiliç Boluspor 

16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor 

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor 

11 Nisan Pazar:

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor 

19.00 Adanaspor-Ankaraspor

2. Lig

Beyaz Grup

11 Nisan Pazar:

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor 

15.00 Kahramanmaraşspor-İnegölspor 

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu 

15.00 Sancaktepe-Ergene Velimeşespor 

15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor 

15.00 Hacettepe-Sarıyer 

15.00 Uşakspor-Manisa 

15.00 Şanlıurfaspor-Çorum 

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor 

Kırmızı Grup

11 Nisan Pazar:

14.00 Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor 

15.00 Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare 

15.00 Pazarspor-Serik Belediyespor 

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor 

15.00 Kırklarelispor-Turgutluspor 

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor 

15.00 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor 

15.00 Kırşehir Belediyespor-Mamak 

15.00 Bodrumspor-Pendikspor

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor

AA

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