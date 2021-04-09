Süper Lig'de 34. hafta heyecanı

Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 2. Lig'de ise 33. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Yarın: 13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe 16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor 19.00 Galatasaray-Fatih Karagümrük 11 Nisan Pazar: 13.30 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor 16.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş 12 Nisan Pazartesi: 16.00 Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor 19.00 Fenerbahçe-Gaziantep 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor TFF 1. Lig Bugün: 16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor 16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu 19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor Yarın: 13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor 13.30 Altay-Beypiliç Boluspor 16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor 19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor 11 Nisan Pazar: 16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor 19.00 Adanaspor-Ankaraspor 2. Lig Beyaz Grup 11 Nisan Pazar: 14.00 Anagold 24Erzincanspor-Afjet Afyonspor 15.00 Kahramanmaraşspor-İnegölspor 15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Niğde Anadolu 15.00 Sancaktepe-Ergene Velimeşespor 15.00 Zonguldak Kömürspor-Gümüşhanespor 15.00 Hacettepe-Sarıyer 15.00 Uşakspor-Manisa 15.00 Şanlıurfaspor-Çorum 15.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor Kırmızı Grup 11 Nisan Pazar: 14.00 Karacabey Belediyespor-Tetiş Yapı Elazığspor 15.00 Sakaryaspor-Bayburt Özel İdare 15.00 Pazarspor-Serik Belediyespor 15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Kardemir Karabükspor 15.00 Kırklarelispor-Turgutluspor 15.00 Tarsus İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor 15.00 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor 15.00 Kırşehir Belediyespor-Mamak 15.00 Bodrumspor-Pendikspor 15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Sivas Belediyespor AA

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