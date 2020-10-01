Süper Lig'de 4. hafta başlıyor

Süper Lig'de 4. hafta, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK-Trabzonspor müsabakaları ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor 20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor 3 Ekim Cumartesi: 13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor 16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe 19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük 4 Ekim Pazar: 13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor 16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor 19.00 Kasımpaşa-Galatasaray AA

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