Süper Lig'de 4. hafta başlıyor

Süper Lig'de 4. hafta, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK-Trabzonspor müsabakaları ile başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 MKE Ankaragücü-Hes Kablo Kayserispor
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
3 Ekim Cumartesi:
13.30 Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe
19.00 Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
4 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray
AA