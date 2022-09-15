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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Süper Lig'de 7. hafta başlıyor

15 Eylül 2022, Perşembe 13:22
Haftanın açılışında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u Nef Stadı'nda konuk edecek. Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İki müsabakanın da başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli maç arası verilecek.

Ligde haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor

20.00 İstanbulspor-Beşiktaş

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor

AA

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