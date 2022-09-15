Süper Lig'de 7. hafta başlıyor

Haftanın açılışında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u Nef Stadı'nda konuk edecek. Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İki müsabakanın da başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak. Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli maç arası verilecek. Ligde haftanın müsabaka programı şöyle: Yarın: 20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor 20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor 17 Eylül Cumartesi: 17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor 20.00 İstanbulspor-Beşiktaş 18 Eylül Pazar: 17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK 17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük 20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor 20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor AA

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