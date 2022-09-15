Süper Lig'de 7. hafta başlıyor

Haftanın açılışında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u Nef Stadı'nda konuk edecek. Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
İki müsabakanın da başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.
Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli maç arası verilecek.
Ligde haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor
17 Eylül Cumartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş
18 Eylül Pazar:
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor
AA