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6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

06 Ekim 2022, Perşembe 12:30
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor

8 Ekim Cumartesi:

14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor

20.00 Giresunspor-Beşiktaş

9 Ekim Pazar:

14.30 Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor

17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor

20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük

10 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

AA

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