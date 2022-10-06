Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor
8 Ekim Cumartesi:
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor
20.00 Giresunspor-Beşiktaş
9 Ekim Pazar:
14.30 Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor
AA