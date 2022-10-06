Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Gaziantep FK-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor 8 Ekim Cumartesi: 14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor 20.00 Giresunspor-Beşiktaş 9 Ekim Pazar: 14.30 Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor 17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor 20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük 10 Ekim Pazartesi: 20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa 20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor AA

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.