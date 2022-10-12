Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazar:
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
AA