Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle: 14 Ekim Cuma: 20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 15 Ekim Cumartesi: 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan 17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu 20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay 20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler 16 Ekim Pazar: 17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar 20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan 17 Ekim Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek 20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler AA

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