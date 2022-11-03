"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Süper Lig'de derbili 13. hafta başlıyor

03 Kasım 2022, Perşembe 13:33
Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın İstanbul'da yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak 13. haftada, 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 Kasım Cumartesi:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

AA

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Etiyopya'daki savaşı bitiren kritik anlaşmanın detayları belli oldu

    6 yılda 20 bin m² hayalet hayalet ağ Çanakkale Boğazı'ndan çıkarıldı

    İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri'ne çağrıldı: "İngiltere terörist ülke" protestosu

    Nablus'taki İsrail kuşatması kaldırıldı

    Ekim ayında en çok hangi otomotiv markaları satıldı?

    Belize'de Lisa Kasırgası sebebiyle OHAL ilan edildi

    Biden: Seçim sonuçlarını reddedeceğini açıklayanlar ABD'yi kaosa sürükler

    Almanya, yeni Çin politikasını açıkladı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 85,51

    Japonya: Kuzey Kore 3 füze denemesi yaptı

    'Kuzey Kore, Rusya'ya ''el altından'' mühimmat desteği veriyor'

    'İsrail'in ihlallerini ortaya çıkaracak bir Komite kurulmalı'

    Rusya'nın 'kirli bomba' soruşturulsun talebi reddedildi

    Devler Ligi'nde son 16 belli oldu

    Militarizm AKP ile güçlendi

    Neden Millet İttifakı?

    Twitter, "mavi tik"la 38,4 milyon dolar kazanç elde edebilir

    Antalya- Kumluca açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

    Brezilya'daki yol kapatma eylemleri devam ediyor

    Mevlüde Genç dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 yıllık fiyasko
    Süleyman KÖSMENE

    Paramızı nasıl koruyalım?
    Ahmet BATTAL

    Mahir olmamak her zaman yetmez
    Ali VAPURLU

    Neden Millet İttifakı?
    Mehmet Pekel

    Neden geri kaldık? - 9
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstibdat tekerrür ediyor (1)
    Mikail YAPRAK

    Zamanında ve zemininde konuşmak
    Risale-i Nur'dan

    Hürriyetin esası; dalkavukluk da, tekebbür de etmemek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kenan Toprakçı

    Adam gibi adam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.