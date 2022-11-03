Süper Lig'de derbili 13. hafta başlıyor

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın İstanbul'da yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak 13. haftada, 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak. Ligde haftanın programı şöyle: Yarın: 20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan) 5 Kasım Cumartesi: 14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak) 20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef) 6 Kasım Pazar: 14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon) 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya) 20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi) 7 Kasım Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker) 20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay) AA

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