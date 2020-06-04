Süper Lig'de maç saatlerinde değişiklik

Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftada oynanacak karşılaşmaların maç saatlerinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının yeni programı şöyle: 27. hafta 12 Haziran Cuma: 21.00 Göztepe-Trabzonspor 21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor 13 Haziran Cumartesi: 18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor 21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa 21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor 14 Haziran Pazar: 18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor 21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü 21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray 15 Haziran Pazartesi: 21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor 28. hafta 19 Haziran Cuma: 21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir 20 Haziran Cumartesi: 18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği 21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe 21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş 21 Haziran Pazar: 18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe 21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor 21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü 22 Haziran Pazartesi: 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor 21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 29. hafta 26 Haziran Cuma: 21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor 27 Haziran Cumartesi: 18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor 21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 28 Haziran Pazar: 18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor 18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor 21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor 21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray 29 Haziran Pazartesi: 21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa 30. hafta 3 Temmuz Cuma: 21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü 4 Temmuz Cumartesi: 18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği 18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir 21.00 Fenerbahçe-Göztepe 5 Temmuz Pazar: 18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor 21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor 21.00 Galatasaray-Trabzonspor 6 Temmuz Pazartesi: 21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş 31. hafta 7 Temmuz Salı: 18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor 8 Temmuz Çarşamba: 18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor 18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor 21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü 21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray 9 Temmuz Perşembe: 18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor 21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor 21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa AA

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