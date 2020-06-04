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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Süper Lig'de maç saatlerinde değişiklik

04 Haziran 2020, Perşembe 21:11
Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftada oynanacak karşılaşmaların maç saatlerinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının yeni programı şöyle:

27. hafta

12 Haziran Cuma:

21.00 Göztepe-Trabzonspor 

21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor 

13 Haziran Cumartesi:

18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor 

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor 

14 Haziran Pazar:

18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü

21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray 

15 Haziran Pazartesi:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor 

28. hafta

19 Haziran Cuma:

21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir 

20 Haziran Cumartesi:

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği 

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe

21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş 

21 Haziran Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe 

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor 

21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü 

22 Haziran Pazartesi:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor 

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor 

29. hafta

26 Haziran Cuma:

21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor 

27 Haziran Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 

21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü 

28 Haziran Pazar:

18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor 

18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor 

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor 

21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray 

29 Haziran Pazartesi:

21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa

30. hafta

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü 

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği 

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor 

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir 

21.00 Fenerbahçe-Göztepe 

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor 

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor 

21.00 Galatasaray-Trabzonspor 

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş 

31. hafta

7 Temmuz Salı:

18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 

21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor 

8 Temmuz Çarşamba:

18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor 

18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor 

21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü 

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray 

9 Temmuz Perşembe:

18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor 

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor 

21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa

AA

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