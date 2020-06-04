Süper Lig'de maç saatlerinde değişiklik

Süper Lig'de, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftada oynanacak karşılaşmaların maç saatlerinde değişikliğe gidildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının yeni programı şöyle:
27. hafta
12 Haziran Cuma:
21.00 Göztepe-Trabzonspor
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor
28. hafta
19 Haziran Cuma:
21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir
20 Haziran Cumartesi:
18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe
21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş
21 Haziran Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü
22 Haziran Pazartesi:
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor
29. hafta
26 Haziran Cuma:
21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor
27 Haziran Cumartesi:
18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü
28 Haziran Pazar:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor
18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray
29 Haziran Pazartesi:
21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa
30. hafta
3 Temmuz Cuma:
21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü
4 Temmuz Cumartesi:
18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği
18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor
21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir
21.00 Fenerbahçe-Göztepe
5 Temmuz Pazar:
18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray-Trabzonspor
6 Temmuz Pazartesi:
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş
31. hafta
7 Temmuz Salı:
18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor
8 Temmuz Çarşamba:
18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
9 Temmuz Perşembe:
18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa
AA