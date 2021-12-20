Süper Lig'de son durum

Süper Lig'de 17. hafta bugün oynanan 4 maçla sona erdi.

Ligin kapanış maçında Fenerbahçe, ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Yukatel Kayserispor, ağırladığı Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Sonuçlar GZT Giresunspor-Altay: 3-1 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: 1-3 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 2-0 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-0 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 1-3 Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-1 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK: 0-0 Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-2 18. haftanın programı: 21 Aralık Salı: 17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa 17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor 20.00 Altay-Trabzonspor 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray 22 Aralık Çarşamba: 17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor 17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor 20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor 20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe 23 Aralık Perşembe: 17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor 20.00 Beşiktaş-Göztepe AA

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