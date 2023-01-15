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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Süper Lig'de son durum?

15 Ocak 2023, Pazar 23:00
Süper Lig'in 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası, 3 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray, sezonun ilk devresini en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede bitirdi.

Süper Lig'de bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi.

Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0

HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y Av.                                                         Puan

1.GALATASARAY 18 13 3 2 36 13 23                                      42

2.FENERBAHÇE 18 12 2 4 44 21 23                                       38

3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 18 10 4 4 27 19 8                          34

4.ADANA DEMİRSPOR 18 9 6 3 36 19 17                               33

5.BEŞİKTAŞ 17 9 5 3 32 21 11                                                 32

6.TRABZONSPOR 18 9 5 4 26 25 1                                         32

7.ARABAM.COM KONYASPOR 18 6 9 3 24 18 6                    27

8.YUKATEL KAYSERİSPOR 18 8 2 8 28 25 3                          26

9.CORENDON ALANYASPOR 18 6 6 6 30 31 -1                      24

10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 18 5 6 7 38 37 1           21

11.GİRESUNSPOR 18 5 5 8 18 28 -10                                       20

12.GAZİANTEP FK 18 4 7 7 24 26 -2                                         19

13.MKE ANKARAGÜCÜ 18 5 4 9 23 29 -6                                 19

14.KASIMPAŞA 18 5 4 9 20 31 -11                                             19

15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 17 5 3 9 22 29 -7                18

16.ATAKAŞ HATAYSPOR 18 4 5 9 15 33 -18                             17

17.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 3 6 9 19 28 -9                       15

18.İSTANBULSPOR 18 4 3 11 18 36 -18                                     15

19.ÜMRANİYESPOR 18 3 5 10 21 32 -11                                    14

20. hafta

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

AA

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