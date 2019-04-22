Süper Lig'de son görünüm

29. hafta maçları tamamlanan Süper Lig'de Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü.
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü.
İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1
Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1
Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1
MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
AA