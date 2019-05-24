Süper Lig'de son haftanın programı

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: Bugün: 18.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park) 21.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül) 21.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi) Yarın: 19.00 Atiker Konyaspor-Akhisarspor (Konya Büyükşehir Belediye) 26 Mayıs Pazar: 19.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Bornova) 19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya) 19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor (Ülker) 19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) AA

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