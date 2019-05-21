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21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Süper Lig'e çıkmak için yarışacaklar

21 Mayıs 2019, Salı 13:00
1. Lig'de play-off yarı final ilk maçları yarın oynanacak. Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek.

1. Lig'de bu sezon 24. kez uygulanacak play-off etabının yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Organizasyonda Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için mücadele edecek

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 24. kez uygulanacak yükselme sistemiyle Süper Lig vizesi alacak son ekip, play-off maçları sonunda belirlenecek.

İlk olarak 1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Sakaryaspor mutlu sona ulaştı.

Yarı final ilk maçları 

Sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada bitirip play-off oynamaya hak kazanan ekipler, yarı finalde birbirlerine rakip oldu. Yarı final ilk maçlarında yarın Gazişehir Gaziantep ile Osmanlıspor, Adana Demirspor ile de Hatayspor karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçında Süper Lig'e yükselen son ekip olmak için karşılaşacak.

1. Lig play-off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

İlk maçların yarın, rövanş karşılaşmalarının ise 26 Mayıs Pazar günü oynanacağı yarı finalin programı şöyle:

Yarın:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor

21.00 Adana Demirspor-Hatayspor 

26 Mayıs Pazar:

16.00 Hatayspor-Adana Demirspor

19.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep

Play-off'un yabancısı değiller

Play-off'ta yer alacak 4 ekip de daha önce bu etapta mücadele etti.

Adana Demirspor ile Osmanlıspor'un beşinci, Gazişehir Gaziantep'in dördüncü ve Hatayspor'un ise ikinci kez yer aldığı play-off'ta, sadece Adana Demirspor bir kez bu yolla Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Bu ekiplerden Hatayspor ile Adana Demirspor'un 25 sene önceki play-off eşleşmesinde Adana Demirspor rakibini mağlup etmeyi başarmıştı.

Hatayspor

En son 2001-2002'de 1. Lig'de yer aldıktan sonra bu sezon tekrar organizasyona dönen Hatayspor, daha önce 1993-1994 sezonunda play-off oynadı.

Hatay temsilcisi, o sezon Ankara'da oynanan play-off müsabakalarının ilkinde Adana Demirspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.

Adana Demirspor

Bu sezon 5. kez play-off'ta mücadele edecek Adana Demirspor, daha önceki 4 play-off'un birinde mutlu sona ulaştı.

1993-1994'te 2 takımın Süper Lig'e yükseldiği play-off'ta ilk olarak Hatayspor'u saf dışı bırakan Adana Demirspor, daha sonra da Çanakkale Dardanelspor'u yenerek Süper Lig'e çıktı.

2012-2013'de Manisaspor'u, 2014-2015 sezonunda Antaylaspor'u geçemeyen Adana Demirspor, 2015-2016'da finalde Alanyaspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

Osmanlıspor

Süper Lig'e tekrar dönme mücadelesi veren Osmanlıspor, bu sezon Adana Demirspor gibi 5. kez play-off'ta yer alacak.

Başkent temsilcisi daha önceki 4 play-off'ta da Süper Lig'e çıkamadı. 1997-1998'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a, 1998-1999'da Göztepe'ye, 1999-2000'de Torku Konyaspor'a ve 2013-2014'te de Samsunspor'a ilk maçlarda yenilen başkent ekibi, play-off'ta başarı sağlayamadı.

Gazişehir Gaziantep

Play-off'ta 4. kez mücadele edecek Gazişehir Gaziantep, ilk olarak 1999-2000'de yer aldığı organizasyonda Çaykur Rizespor'u geçemedi.

2010-2011 sezonunda ve geçen sezon play-off finaline kadar yükselen Gaziantep temsilcisi Orduspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenildi.

AA

Etiketler: süper lig
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