Süper Lig heyecanı 25. hafta maçlarıyla devam edecek

Futbolda Süper Lig'de 25. hafta ve TFF 1. Lig'de 26. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle: Süper Lig Bugün: 20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü Yarın: 14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor 17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor 17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir 20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor 8 Mart Pazar: 13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor 16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor 19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray 9 Mart Pazartesi: 20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor TFF 1. Lig Bugün: 19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay 19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor Yarın: 14.00 Keçiörengücü-Boluspor 14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor 16.30 Eskişehirspor-Giresunspor 19.00 Bursaspor-İstanbulspor 8 Mart Pazar: 16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor 19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor AA

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