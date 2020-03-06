Süper Lig heyecanı 25. hafta maçlarıyla devam edecek

Futbolda Süper Lig'de 25. hafta ve TFF 1. Lig'de 26. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü
Yarın:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor
17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir
20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor
8 Mart Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
9 Mart Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor
TFF 1. Lig
Bugün:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor
Yarın:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor
19.00 Bursaspor-İstanbulspor
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor
AA