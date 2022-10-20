Süper Lig'in 11. haftası yarın başlıyor

Haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor, saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İstanbulspor (Corendon Airlines Park Antalya) 22 Ekim Cumartesi: 14.30 Ümraniyespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Ümraniye Belediyesi Şehir) 17.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi) 20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker) 23 Ekim Pazar: 14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) 17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Adana) 20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (Nef) 24 Ekim Pazartesi: 20.00 Bitexen Giresunspor-MKE Ankaragücü (Çotanak Spor Kompleksi) 20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay) AA

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