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29 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Süper Lig şampiyonu yarın belli olabilir

29 Mayıs 2023, Pazartesi 16:16
Süper Lig'de yarın yapılacak 36. hafta maçlarının ardından şampiyon belli olabilir.

Son 3 haftasına girilen Süper Lig'de 36. hafta maçlarının tamamı, yarın yapılacak. Müsabakaların hepsinde başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren Beşiktaş, 36. haftayı maç yapmadan geçirecek.

Gaziantep FK'yi konuk etmesi gereken Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor deplasmanına çıkması gereken Ümraniyespor, rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayılacak.

Süper Lig'de 36. haftanın müsabaka programı şöyle:

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt)

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (Kırbıyık Holding)

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor (Sivas 4 Eylül)

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)​​​​​​

Galatasaray, şampiyonluğa çok yakın

Şampiyonluk için Fenerbahçe ile yarışan lider Galatasaray, MKE Ankaragücü müsabakasıyla şampiyonluğunu ilan edebilir.

Haftaya sarı-lacivertlilerin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, başkent deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda diğer müsabakaların sonucuna bakmadan şampiyon olacak.

Galatasaray, puan kaybetmesi halinde ise Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk düğümü 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

Ligde kalma mücadelesi

Süper Lig'de kalma yarışında da kritik bir dönemece giriliyor.

Lige veda edecek ikinci ve son takım da belli olabilir.

Düşme hattında, ligden çekilen Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile düşmesi kesinleşen Ümraniyespor'un ardından en az puana sahip olan Bitexen Giresunspor en kritik konumda.

Kalan 3 haftada birer hükmen galibiyeti kesin olan Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbulspor daha avantajlı durumdayken bir maçı fazla olan Demir Grup Sivasspor da ciddi tehlike yaşıyor.

Ligde 10. sırada bulunan Corendon Alanyaspor, 11. sıradaki Kasımpaşa ve 12. sıradaki MKE Ankaragücü, puan farkından dolayı nispeten rahat durumda. Ancak kalan haftalarda alınacak skorlara göre bu takımların matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.

Giresun temsilcisi, 36. haftada konuk edeceği Trabzonspor'a mağlup olması durumunda diğer maçların sonucuna göre lige veda edebilir.

AA

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