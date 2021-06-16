Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu

16 Haziran 2021, Çarşamba 21:00
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.
Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:
Takımlar
Harcama Limiti
%25 Sapma Dahil Tutar
1.BEŞİKTAŞ
309.158.217
386.447.771
2.GALATASARAY
437.480.550
546.850.687
3.FENERBAHÇE
397.640.264
497.050.330
4.TRABZONSPOR
219.655.520
274.569.400
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
131.122.375
163.902.969
6.ATAKAŞ HATAYSPOR
146.975.555
183.719.443
7.AYTEMİZ ALANYASPOR
116.625.336
145.781.670
8.FATİH KARAGÜMRÜK
106.123.422
132.654.278
9.GAZİANTEP
139.605.238
174.506.547
10.GÖZTEPE
110.545.038
138.181.297
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
92.003.321
115.004.151
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
156.356.325
195.445.406
13.ÇAYKUR RİZESPOR
186.906.816
233.633.520
14.KASIMPAŞA
90.113.696
112.642.119
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
92.272.842
115.341.052
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
90.995.854
113.744.817
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
81.102.954
101.378.693
18.ADANA DEMİRSPOR
116.218.789
145.273.486
19.GTZ GİRESUNSPOR
116.218.789
145.273.486
20.ALTAY
116.218.789
145.273.486
AA
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