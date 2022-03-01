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1 MART 2022 SALI - YIL: 53

Süper Lig tarihinin en çok gol atılan haftası rekoru kırıldı

01 Mart 2022, Salı 11:43
Süper Lig'in 27. haftası, lig tarihinde en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig'in 64 sezonluk tarihinde en çok golün kaydedildiği hafta geride kaldı. Ligin 27. haftasında oynanan 10 müsabakada takımlar toplam 44 kez fileleri havalandırdı.

Lig tarihinde daha önce bir haftada en çok gol, 18 takımın mücadele ettiği 1995-1996 ve 1997-1998 sezonlarında atılmıştı. 1995-1996 sezonunun 8. haftası ile 1997-1998'in 30. haftasında, takımlar toplam 43'er kez ağları sarsmıştı.

Bu iki sezondaki söz konusu haftalarda ortalama 4,7 gol atıldı. 20 takımın mücadele ettiği 2021-2022'nin 27. haftasında ise maç başına 4,4 gol kaydedildi.

AA

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